Дос Аньос подерется с Барбереной 3 декабря на UFC Fight Night

37-летний бразильский боец Рафаэль Дос Аньос (31-14) вернется в полусрдений вес ради боя с 33-летним Брайаном Барбереной (18-8) на UFC Fight Night в Орландо (США), сообщает журналист Рафаэль Мариньо.

Турнир состоится 3 декабря.

Дос Аньос в своем последнем поединке проиграл Рафаэлю Физиеву (12-1) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках легкой весовой категории.

Барберена выиграл в своем последнем бою у Робби Лоулера (19-16) техническим нокаутом во втором раунде 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе (США).