Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:54

Рафаэль Дос Аньос: «Махачев побьет Волкановски»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос (31-14) заявил, что Ислам Махачев (23-1) должен был защищать чемпионский пояс UFC против претендента в легком дивизионе, а не драться с Александром Волкановски (25-1).

«Ислам выиграет у Волкановски, — приводит слова бразильца MMA Junkie. — Я считаю, что ему нужно сразиться с кем-нибудь из своего дивизиона, принять настоящий вызов. Я не могу понять этих парней».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
1
0
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина
В США указали на производство РФ крылатых ракет в условиях санкций Запада
ВТБ заявил об отражении крупнейшей DDOS-атаки из-за рубежа
В каких валютах Россия ведет расчеты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сантьяго Понзиниббио подерется с Алексом Морено на UFC 282

Конор Макгрегор обратился к Порье: «Я сотру тебя с лица Земли»