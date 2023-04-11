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Сегодня, 08:17

Дрикус дю Плесси ответил Адесанье: «Наслаждайся победой у себя дома в Новой Зеландии»

Давид Хачатрян
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Южноафриканец Дрикус дю Плесси (19-2) отреагировал на критику чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (24-2), который пообещал «протащить труп дю Плесси через всю Южную Африку».

«Ты не называешь моего имени. Это умно, потому что тебе лучше не говорить. Мне не нужно твое эфирное время, потому что за мной весь континент — Африка. Наслаждайся своей победой у себя дома в Новой Зеландии. Мы — Африка, и мы ничего не боимся», — написал дю Плесси в Twitter.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
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