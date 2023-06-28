Дрикус дю Плесси: «В 19 лет я побил Адесанью»

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (19-2) рассказал, что тренировался с чемпионом в среднем весе UFC Исраэлем Адесаньей (24-2) в Таиланде.

«Мы вместе тренировались в Таиланде, — сказал дю Плесси в интервью The Schmo. — Думаю, мне тогда было 19 лет. У него уже тогда был неплохой рекорд в ММА. У меня был рекорд 3-0. Я побил его в грэпплинге. Я действительно побил его в грэпплинге и борьбе. Но мы не провели вместе ни одного раунда в стойке. Когда мы спарринговали, мы занимались грэпплингом и борьбой».

Дю Плесси проведет следующий бой против экс-чемпиона Роберта Уиттакера (24-6) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.