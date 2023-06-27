Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном бое с Чимаевым

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (19-2) рассказал, что готов подраться с Хамзатом Чимаевым (12-0) в среднем весе.

«Я готов драться с кем угодно. Любой, кто находится в рейтинге, будет для меня отличным оппонентом. Но его [Чимаева] нет в рейтинге. Он говорил, что хочет драться в среднем весе, но дело в том, что он говорит об этому уже очень давно», — сказал дю Плесси в интервью Helen Yee Sports.

Роберт Уиттакер (19-2) и дю Плесси подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.