Дрозд назвал натянутой победу О'Мэлли над Яном

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о поражении Петра Яна от американца Шона О'Мэлли.

22 октября Ян раздельным решением судей проиграл О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Да, Петя немного отдал концовку, смазал, пропустил удары. Но не скажу, что он проигрывал третий раунд. А первые два он выиграл! Очень натянутая победа. Реакция О'Мэлли после боя хорошо это подтверждает. Он был очень удивлен. Красиво поступил, не стал кричать. Натянутая победа и по сути Петра засудили», — сказал Дрозд «СЭ».

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.