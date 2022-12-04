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Сегодня, 10:38

Дрозд объяснил, почему бой между Шлеменко и Исмаиловым не получился зрелищным

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу Магомеда Исмаилова над Александром Шлеменко на турнире RCC 13.

«Ожидания от боя, разговоры и интервью были интереснее, чем сам поединок. Он получился немножко скучноватым, без супер-ярких вспышек. Мне кажется, что Исмаилов победил честно, ему отдали победу оправданно. Он был лучше в каждом раунде, но все равно у них как-то не клеилось, бой не был зрелищным. Сложно сказать, с чем это связано. Александр уже не в тех кондициях, где-то не хватает энергии. Магомед делал, что мог. Я бы не назвал его супер-искусным бойцом, который умеет все. Свои моменты он использовал, на этом все. Саша тоже с большим опытом, не дал раскрыться Магомеду. Поэтому бой и получился немного скучноватым», — сказал Дрозд «СЭ».

В активе 36-летнего Исмаилова 18 побед и 3 поражения. На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа и 15 поражений.

Александр Шлеменко
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
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