Дрозд считает, что Бетербиев превзойдет рекорд Майка Тайсона в бою со Смитом

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд выразил уверенность в победе россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«Я видел недавно такой мем, как Каллум Смит идет пешком, а перед ним строительная тачка, в которой он везет свои мужские достоинства. Те самые, которые показывают характер бойца. Они большие, поэтому он их везет. Чтобы встретиться с Артуром, нужно иметь те самые органы, которые дают возможность быть смелым, не бояться настоящего нокаутера. Посмотрим, насколько Смит сможет создать конкуренцию. Артур — топ. Человек владеет тремя чемпионскими поясами и самым сильным ударом в дивизионе. Бетербиев — фаворит. Если Артур зацепит любого соперника, для него это станет началом конца. Мы знаем, что энергетика удара Бетербиева очень сильная. Если он точно попадет, неважно, кто перед ним, почувствует любой. В том числе Смит. Он — крепкий, умеет держать удар, у него неплохой уровень. Думаю, что Артур выиграет досрочно, и достижение Майка Тайсона в этом поединке падет», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Смита пройдет 19 августа в Квебеке (Канада). На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO, принадлежащие Артуру. Сейчас на его счету 19 досрочных побед подряд. Такой же показатель был у Майка Тайсона, но в своем 20-м поединке в профи он не сумел досрочно выиграть у Джеймса Тиллиса. На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.