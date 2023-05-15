КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 мая, 19:21

Дрозд заявил, что его мозг отказывается анализировать поединок Дацика и Штыркова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о возможном поединке по правилам бокса между Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком.

«Такой поединок у меня мозг отказывается анализировать. Мне кажется, это равнозначный бой по правилам бокса. Это будет битва двух титанов. Кто кого зашибет, не знаю. 50 на 50. Ваня сейчас на ходу, а Дацик тоже давно набрал полный ход. Это два коренастных, крепких парня с тяжелым ударом. Не знаю, кому отдать предпочтение», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Вячеслав Дацик выступил с обращением к Ивану Штыркову, в котором призвал его провести поединок по правилам бокса. Ранее команда Штыркова предлагала Дацику провести поединок по правилам ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/drozd-poedinok-dacika-i-shtyrkova-moi-mozg-otkazyvaetsya-analizirovat-251217/
Бокс
Вячеслав Дацик
Григорий Дрозд
Иван Штырков
ММА
0
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что Штырков будет непроходимым соперником для Дацика в боксе

Штырков ответил Гаджиеву, предложившему бойцу бой с Минеевым