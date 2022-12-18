Дрю Добер и Бобби Грин получили бонусы за «Бой вечера»

Легковесы UFC Дрю Добер (26-11) и Бобби Грин (29-14) удостоились бонусов за «Бой вечера» и получили по 50 тысяч долларов по итогам турнира UFC Fight Night 216. Добер нокаутировал Грина во втором раунде.

Бонусы за «Выступление вечера» получили Алекс Касерес (20-13), который нокаутировал Джулиана Эроса (28-10) в первом раунде, и Михал Олексейчук (18-5), нокаутировавший Коди Брандейджа (8-3) в первом раунде. Бойцы получили по 50 тысяч долларов.

Турнир UFC Fight Night 216 состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.