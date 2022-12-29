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Сегодня, 14:24

Дрю Добер назвал бойца, который даст Махачеву близкий бой

Давид Хачатрян
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Легковес Дрю Добер (26-11) считает, что Дастин Порье (29-7) сможет дать чемпиону UFC в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1) близкий бой.

«Дастин против Махачева. Это был бы близкий бой. Бойцовский IQ сыграл бы в этом противостоянии действительно важную роль», — сказал Добер Джеймсу Линчу.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Ислам Махачев
ММА
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