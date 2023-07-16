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Сегодня, 11:36

Дудакова поблагодарила Open FC после дебютной победы в UFC

Руслан Минаев
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Россиянка Виктория Дудакова поблагодарила лигу Open FC после победы над бразильянкой Истелой Нуньес на UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).

«Хотелось бы поблагодарить всю команду лиги Open FC, в частности ее президента Александра Гурьянова за поддержку. Он поверил в меня в нужный момент. Именно благодаря этой лиге, я выбилась в люди. Спасибо огромное, что болели за меня. Постараюсь и дальше радовать вас своими победами», — цитирует спортсменку MMA.Metaratings.ru.

На счету 24-летней Дудаковой 7 побед и ни одного поражения, у 30-летней Нунес 6 побед и 5 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Виктория Дудакова
UFC
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