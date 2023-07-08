Дудакова: «Не собираюсь быть Конором Макгрегором и еще кем-то»

Дебютант UFC, россиянка Виктория Дудакова рассказала, как относится к эпатажу соотечественницы Ирины Алексеевой.

«Ирина Алексеева — одна такая в своем роде, но я не знаю, она правда такая или так себя преподносит публике, но это далеко не всем нравится. Даже в Америке, где люди, относятся к этому проще, не всем нравится, когда женщина так себя ведет. Я не собираюсь молчать, но хочу быть самой собой, а не играть кого-то или строить из себя. Ты живешь своей жизнью. А если ты пытаешься преподнести себя публике по-другому, тратишь на это лишнюю энергию. Буду говорить то, что я чувствую и думаю, в том числе и про других людей. Не собираюсь быть Конором Макгрегором и еще кем-то. Я не Макгрегор и не гангстер Хорхе Масвидаль. Я Виктория Дудакова, ей и буду», — цитирует MMA.Metaratings.ru Дудакова.

24-летняя россиянка дебютирует в UFC на турнире UFC Fight Night 224, который пройдет 15 июля. Дудаковой предстоит бой против 30-летней бразильянки Истелы Нунес (6-4).