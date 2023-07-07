Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:12

Дудакова: «В Fight Nights дралась бесплатно, а тренер платил сопернице»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская дебютантка UFC Виктория Дудакова рассказала, с какими сложностями сталкивалась, когда выступала в России.

«Когда я начинала, вообще никого не было, хоть это было не так давно. В Fight Nights девушки не дрались три года, в GFC женские бои проводились только, если турнир делали не совместно с Хабибом. Первый бой мы проводили вообще без гонораров. Мой тренер сам заплатил сопернице, чтобы она со мной подралась. За второй бой нам тоже не заплатили денег и в третьем поединке на Fight Nights мне тоже не заплатили, а тренер платил гонорар другой девочке. Со мной никто не хотел драться, но у меня был хороший тренер.
За последний год женские ММА шагнули вперед. Сейчас есть MMA Series, где постоянно выступают девочки, есть «Наше дело», где провели женский Гран-при, остались девочки драться в Open FC, плюс появилась новая лига Ural FC. Радмир Габдуллин к девочкам прекрасно относится и дает бои. Сейчас вариантов гораздо больше. Мы никогда не выбирали соперниц и выходили с тем, кто согласен драться. Анна Руденко отказалась со мной выходить в первом раунде Гран-при. Она говорила: «Кто такая Дудакова, зачем мне с ней драться?» Ксению Лачкову туда сначала брать не хотели, но пришлось ее выпускать на замену. Поэтому всегда были и будут проблемы, но в любом случае с развитием любительских ММА девочек становится все больше. Они приходят из других видов единоборств в ММА, поэтому и спрос на них будет расти», — приводит Metaratings слова Дудаковой.

Виктория Дудакова одержала 6 побед в 6 поединках в профессиональной карьере.

24-летняя россиянка дебютирует в UFC на турнире UFC Fight Night 224, который пройдет 15 июля. Дудаковой предстоит бой против 30-летней бразильянки Истелы Нунес (6-4).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dudakova-v-fight-nights-dralas-besplatno-a-trener-platil-sopernice-264362/
0
Читайте также
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дудакова рассказала об особенностях соперниц из Бразилии