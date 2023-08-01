Дуэйн «Скала» Джонсон поддержал Порье: «В бою все может случиться»

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон оценил слова Дастина Порье (29-8), который после поражения от Джастина Гейджи (25-4) сказал, что не жалеет, что принял бой, потому что дерется за наследие.

«Мне очень нравится эта точка зрения. Жизненные уроки, которые мы можем передать нашим детям. На что бы вы ни подписались, убедитесь, что вы это очень любите, потому что все может случиться. Люблю этого чувака. Огромное уважение брату Дастину», — написал Джонсон в Twitter.

Скала вручал пояс BMF Хорхе Масвидалю (35-17) после его победы над Нейтом Диасом (21-13) на UFC 244.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.