Дураев о поведении Адесаньи после боя с Костой: «Это ужас. Не дай бог он с нормальным человеком такое сделает»

Российский боец UFC Альберт Дураев рассказал, что обрадовался поражению Исраэля Адесаньи в поединке с Алексом Перейрой.

Дураев раскритиковал Адесанью за поведение в 2020 году после боя с Пауло Костой. Тогда новозеландец после победы позволил себе неприличный жест, напоминающий половой акт.

«Мне Адесанья не нравится. После боя с Пауло Костой — хотя и Коста мне не нравится — Адесанья тот жест сделал... Мы где такое видели? Больше года я в Америке, бои смотрю последние 10-15 лет, но такое увидел в первый раз. Это ужас. Не дай бог он с нормальным человеком такой маневр сделает.

Пауло Коста, выходит, не нормальный? Ну, значит, для него это нормально было, если он это все схавал. Но есть люди, которые... На камеру даже не хочу говорить», — приводит Sport24 слова Дураева.

33-летний Адесанья был чемпионом UFC в среднем весе с октября 2018 года. В ноябре 2022 года он лишился чемпионского пояса после поражения от Алекса Перейры.