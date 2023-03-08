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Сегодня, 10:48

Мераб Двалишвили: «Ян — тупое русское быдло. Я прикончу его»

Давид Хачатрян
Мераб Двалишвили.
Фото MMA Junkie
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Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) жестко раскритиковал экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (17-4), заявив, что хочет его финишировать.

«Я просто хочу его прикончить, понимаете? — сказал Двалишвили The Schmo. — Мне не нравится этот парень, я уважаю всех своих бывших соперников, но этот парень мне как-то не очень нравится. Он хороший боец, хороший семьянин, но в остальном он тупой, он русское быдло. Так что я просто хочу его прикончить».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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