Двалишвили подтвердил, что Малыхин должен ему 50 тысяч долларов: «Я поеду в Таиланд и найду его»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) заявил, что чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин (12-0) до сих пор не перевел ему 50 тысяч долларов.

«Его [Яна] друг Анатолий Малыхин, двойной чемпион One FC, сказал: «Петр выиграет этот бой [реванш со Стерлингом], и давай забьемся на 50 000 долларов», — отметил Двалишвили на пресс-конференции. — Мы заключили пари, и об этом знала вся его страна и вся наша страна. Это была громкая новость. Конечно, Алджо победил Петра. Этот парень [Малыхин] попросил меня дать ему номер моего счета, чтобы положить деньги. Он так и не прислал мне денег. Я надеюсь, что Анатолий — человек слова, он сделает все правильно и заплатит мне. Если нет, я поеду в Таиланд и найду его».

Двалишвили и Малыхин поспорили на 50 тысяч долларов в преддверии реванша Алджамейна Стерлинга (22-3) и Петра Яна (16-4). Стерлинг победил раздельным решением судей, и Двалишвили выиграл спор.