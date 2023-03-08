Мераб Двалишвили: «Бой с Яном — это противостояние России и Грузии»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) заявил, что его поединок с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (17-4) — это личный для него бой.

«Я просто хочу выиграть этот бой, и все, — сказал Двалишвили The Schmo. — Это будет лучше, чем выиграть титул, потому что это личный для меня бой. Вы знаете, моя страна поддерживает меня. Это будет Россия против Грузии, это спорт, но для меня это большая, очень значимая битва».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.