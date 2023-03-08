0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:58

Мераб Двалишвили: «Петр Ян должен вести себя поскромнее. Я едва не дал ему оплеуху»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) рассказал о встрече с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (17-4) в Абу-Даби и посоветовал россиянину вести себя поскромнее.

«Если бы у него не было боя [против О'Мэлли], я бы дал ему оплеуху, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Тем более когда он дрался с Алджо, он сказал, что, мол, когда нас увидит, то побьет всю нашу команду. Что за хрень?
Когда я увидел его в Абу-Даби, он готовился к бою с [Шоном] О'Мэлли — это было за три дня до боя, и я был уважителен. Я держался в стороне, пока он разговаривал с Алджо, и я не хотел подходить к нему близко, потому что у него был бой, он сгонял вес. Он делал свою работу. Я был уважителен.
Он показал на меня и сказал: «Он мелковат». Я пошел и встал [рядом с ним], как будто это было смешно. Я пытался оценить его, а потом он снова указал на меня и сказал, что я ноль. Он самоуверенный. Большинство бойцов скромные. Я не думаю, что Петр скромный, и он должен вести себя поскромнее».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
6
Обсудить
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мераб Двалишвили: «Ян — тупое русское быдло. Я прикончу его»

Александр Гурьянов — о бое Исмаилова и Штыркова: «В одном месте собрались харизма, умение разговаривать и уважать»