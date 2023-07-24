Анатолий Малыхин: «Я оплатил Двалишвили следующую подготовку к бою. Он должен выиграть»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) рассказал, чем закончился его спор с Мерабом Двалишвили (16-4).

«Мы с ним договорились, я перевожу ему деньги, — сказал Малыхин «СЭ». — Многие задают Пете [Яну] вопрос, как будто Петя поспорил. Спорил же я! Пете какие-то вопросы задают, спрашивают, что там как... Петя же в этом споре вообще не участвовал, он руки нам не разбивал. Пети вообще там не было, и ему говорят, мол Петя сказал, чтобы я деньги не отдавал. Да это Петя шутит. Мы когда были в «Тайгере», он говорит: «Да не отдавай».

Для меня это небольшие деньги, мы с Мерабом договорились. Единственное, в чем претензия у меня к нему — я бы ему эти деньги начал переводить намного раньше, но он не мог скинуть чеки. Когда нашелся третий человек, Лиана Джоджуа, сразу все скинулось. Когда его бой с Петей прошел, когда он шум поднял, сразу все скинулось, сразу все наладилось, он сразу доволен, трансферы пошли. Это все можно было сделать и раньше.

Следующую подготовку к бою это я ему оплатил. Так что он должен выиграть 100 процентов".

Ранее Двалишвили и Малыхин поспорили на 50 тысяч долларов в преддверии реванша Алджамейна Стерлинга (22-3) и Петра Яна (16-4). Стерлинг победил раздельным решением судей, и Двалишвили выиграл спор.

