Чемпион лиги Ares Абдурагимов: «В UFC обещали, что я буду драться на турнире в Париже»

Двойной чемпион промоушена Ares Абдул Абдурагимов в интервью «СЭ» рассказал, как проходят переговоры по контракту с UFC.

— Фернанд Лопес (менеджер бойца. — прим. «СЭ») рассказывал, что вы подпишетесь в UFC и выступите на турнире в Париже. Насколько вы сейчас близки к этому?

— Да, он сказал, что есть хорошее обещание от UFC, что будем драться в Париже в сентябре, — сказал Абдурагимов «СЭ». — Теперь ждем контракта, потому что обещание — это просто обещание. Ждем официального контракта.

Абдурагимов родился в Дагестане, но в 14 лет с семьей переехал во Францию. Профессиональный рекорд Абдула — 16 побед и одно поражение.