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Сегодня, 17:15

Чемпион лиги Ares Абдурагимов: «В грэпплинге у меня преимущество над Махачевым»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Двойной чемпион промоушена Ares Абдул Абдурагимов в интервью «СЭ» рассказал, в чем видит свое преимущество над чемпионом UFC Исламом Махачевым.

— Пояс в 70 кг сейчас держит Ислам Махачев. Вы готовы будете встретиться с земляком?

— Да, я готов, конечно, потому что это спорт, — сказал Абдурагимов «СЭ». — Для меня это не война, я с собственным братом спарринги делаю, бью его. Так что другого дагестанца тоже могу бить. Я хочу просто драться с самыми лучшими, вот и все.

— Видите, за счет чего можете победить Махачева?

— Я вижу, что в грэпплинге, в партере у меня преимущество.

— А в чем именно?

— Чисто грэпплинг, потому что я черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Есть грэпплинг для ММА, есть чистый грэпплинг. Я привык к чистому грэпплингу, участвую в турнирах. 29 апреля буду участвовать в чемпионате Франции. И я тоже финишер, всегда ищу финиш, болевой. Я считаю, что у меня в этом есть преимущество.

Абдурагимов родился в Дагестане, но в 14 лет с семьей переехал во Францию. В данный момент идут переговоры о подписании бойца в UFC. Профессиональный рекорд Абдула — 16 побед и одно поражение.

Абдул Абдурагимов. «У меня преимущество над Махачевым в партере». Французский дагестанец готов разрывать в UFC

Абдул Абдурагимов
Ислам Махачев
ММА
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