Дядя Хабиба заявил, что не обращает внимания на оскорбления Фергюсона

Сегодня, 12:36
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на оскорбления со стороны американского бойца Тони Фергюсона.
— Как вы относитесь к такому высказыванию Тони Фергюсона?
— Вообще ни на что не обращаю внимание. Даже не открываю эти вещи. Мне неинтересно.
— Может ли это задеть Хабиба?
— Вообще ничего не знаю.
— Имеют ли место быть такие высказывания?
— Мне неинтересна эта тема.
Ранее американский боец Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову со словами: «Твой папаша был бы разозлен, узнав, в какое дерьмо ты превратился».