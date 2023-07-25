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Сегодня, 13:55

Дю Плесси рассказал, почему отказался драться с Адесаньей

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (20-2) заявил, что не стал отвечать на оскорбления чемпиона Исраэля Адесаньи (24-2) во время их стычки после боя с Робертом Уиттакером (24-7), потому что расовым оскорблениям не место в спорте.

«Переход к расовым оскорблениям не место в спорте, — сказал дю Плесси на YouTube-канале Камерона Сааймана. — На мой взгляд, этому не место в мире. Я не хочу, чтобы это было частью того, что я делаю. Этот вид спорта настолько удивителен, и он дал людям очень многое.

А когда в дело вмешивается раса, цвет кожи, расовые оскорбления, все это сразу же вызывает во мне желание сказать: «Я не хочу быть частью этого». И поэтому я просто ушел. Я не собираюсь участвовать в этом, потому что это не тот пример, который я хочу подавать людям. Это не то, что я хочу донести до людей».

Также дю Плесси ответил Адесанье, который обвинил его в том, что тот отказался драться с ним 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее, Австралия.

«Мне обязательно нужно взять небольшой отпуск, — сказал дю Плесси. — Я активно работал. Такие моменты нужно отмечать. Я так и думал, что когда я снова приземлюсь на родную землю, все сразу начнут говорить: „Так, что дальше? Адесанья?“ А я такой: „Воу, я только что победил Роберта Уиттакера. Одного из величайших бойцов в истории и одного из моих кумиров. Сейчас я даже не собираюсь говорить о другом бое“. Я хочу дать себе возможность просто отпраздновать победу».

Дю Плесси победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
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