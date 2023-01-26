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Сегодня, 13:31

Джамал Хилл: «Было адски тяжело драться с Тейшейрой»

Давид Хачатрян
Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
Фото Reuters
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) отдал Гловеру Тейшейре (33-9) должное и подчеркнул, что он должен был заслужить титул чемпиона.

«Это была большая честь [подраться против Тейшейры], — отметил Хилл MMA Junkie. — В Бразилии, в его родной стране. Чувак, все было просто невероятно. Это был особенный для меня момент. Начиная с гула толпы и заканчивая моим выступлением. Это было тяжело, он не сдавался. Эта победа не была легкой. Я должен был заслужить этот титул. Было адски тяжело драться с ним. Он легенда, будущий член Зала славы. Крутизна этого парня недооценена. Он не просто крут, он делал все, чтобы выиграть. Он был активен, переводил, занимал доминирующую позицию. За все время боя он ни разу не показал, что ему больно».

Хилл победил Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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