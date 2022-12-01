Джамал Хилл дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Перейры

6-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) считает, что у чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1) мало шансов на победу в бою с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я думаю, Хамзат легко выиграет у Перейры, потому что Алекс медленно начинает, — сказал Хилл в интервью MiddleEasy. — Все, что нужно сделать Хамзату — это сократить дистанцию и провести тейкдаун. Он уложит Перейру на лопатки, потому что даже Иззи сумел это сделать. Хамзат — страшный чувак. В грэпплинге сила не имеет большого значения. Чимаев не будет бороться с силой, он будет бороться с техникой».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.