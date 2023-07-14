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Сегодня, 11:26

Джамал Хилл освободил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Мария Гусева
Джамал Хилл.
Фото Global Look Press
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Американский боец Джамал Хилл (12-1) сообщил о решении освободить титул чемпиона UFC в полутяжелом весе из-за травмы.

«Я несколько месяцев ждал боя с Иржи Прохазкой, чтобы защитить свой пояс, — заявил Хилл на своем YouTube-канале. — К сожалению, придется подождать еще, потому что я порвал ахиллово сухожилие. Мне нужна операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда травмировался. Он освободил пояс, чтобы дивизион дальше жил. Я сделаю так же».

30-летний чешский боец Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

32-летний Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Джамал Хилл
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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