Меган Оливи назвала Джамала Хилла временным чемпионом. Хилл ответил

Интервьюер UFC Меган Оливи во время беседы с Джонни Уокером (21-7) назвала действующего чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-1) временным чемпионом.

«Временный чемпион? Меган, ты правда обо мне так думаешь?» — написал Хилл в соцсетях, на что Оливи ответила: «Я сразу же исправилась! Мне так жаль. Ты ведь знаешь, что я уважаю тебя!»

«Между нами всегда было только уважение, и я ценю тебя», — подытожил Хилл.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) и завоевал вакантный титул чемпиона. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.