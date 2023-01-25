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Сегодня, 10:37

Джамал Хилл обратился к Алексу Перейре: «Я нокаутирую тебя к чертовой матери»

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) отреагировал на слухи о том, что чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра (7-1) хочет подняться в полутяжелый вес и отомстить Хиллу за Гловера Тейшейру (33-9).

«Мне сказали, что он может подняться [в полутяжелый вес], — сказал Хилл в интервью Middle Easy. — Поднимайся, мой мальчик! В любое время. О да, я могу выйти против него и отделать по полной. Поднимайся, мой мальчик, я готов к войне. Я смотрел UFC 281 в прямом эфире. Уважение Иззи, но я нокаутирую Перейру к чертовой матери».

Хилл победил Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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