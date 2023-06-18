Джаред Каннонье назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым

39-летний американец Джаред Каннонье (17-6) ясно дал понять, что подерется с непобежденным Хамзатом Чимаевым (12-0) только в том случае, если победа над ним гарантирует ему бой за титул.

«Бой с Чимаевым? Этот бой гарантирует мне титульник? Даже не знаю, его нет в рейтинге [среднего веса], — сказал американец на пресс-конференции. — Я знаю, что он популярен, все хотят посмотреть его бой, и если мне позвонят и скажут: «Твой бой против Хамзата будет претендентским», я отвечу согласием. Я хочу титула, а не драк со зрелищными бойцами. Но как бы то ни было, это будет классный бой. Повторюсь, если этот бой гарантирует мне титульник, то я согласен. Послушайте, я только что побил третьего номера рейтинга среднего веса, я не хочу драться с теми, кто ниже. Прямо сейчас я нацелен на бой с чемпионом».

Каннонье победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.