Джаред Каннонье установил новый рекорд UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Джаред Каннонье (17-6) показал одно из своих лучших выступлений в бою с Марвином Веттори (19-7), установив новый рекорд дивизиона по количеству ударов, нанесенных за один бой.

Каннонье нанес 241 удар в пятираундовом поединке, побив предыдущий рекорд в 186 ударов, установленный Шоном Стриклендом (26-5) в бою против Юрая Холла (17-11) в июле 2021 года.

Каннонье победил Веттори единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.