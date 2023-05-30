Джастин Гэтжи: «Пояс BMF — это глупость»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) рассказал, почему считает пояс BMF [самый опасный парень] глупостью, но при этом рад, что будет за него драться.

«Когда Масвидаль и Диас дрались за пояс BMF, я подумал, что это глупо. Да я и сейчас думаю, что это глупо, — признался Гэтжи в интервью Cageside Press. — Однако фанатам, которые думают, что это идиотизм, я скажу вот что: UFC просто хотят дать еще одному парню возможность получать деньги с продаж платных трансляций. Этот пояс, как и временный титул чемпиона, все равно приравнивается к чемпионскому. А когда ты чемпион в глазах UFC, то тебе платят совсем другие суммы.

UFC бросает кость, а мы за нее деремся. Так что я рад, что у меня появилась такая возможность. Особенно учитывая, что есть только один такой пояс. Это круто».

Дастин Порье (29-7) и Гэтжи подерутся в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.