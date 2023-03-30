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Сегодня, 08:50

Джастин Гэтжи планирует подраться с Дастином Порье в августе или сентябре

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC Джастин Гэтжи (22-4) подтвердил, что в идеале хотел бы взять у Дастина Порье (29-7) реванш и провести с ним бой в августе-сентябре.

При этом Гэтжи готов подраться 10 июня на UFC 289, если матчмейкеры ему позвонят. Об этом Гэтжи заявил журналисту Аарону Бронстетеру.

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.

Прошлый бой он выиграл у Рафаэля Физиева (12-2) решением большинства судей (29 — 28, 29 — 28, 28 — 28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи
UFC
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