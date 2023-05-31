Джастин Гэтжи подтвердил, что через два-три года завершит карьеру

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) заявил, что не хочет задерживаться в MMA на слишком долгое время.

«К 37 годам я бы хотел завершить карьеру, — сказал Гэтжи в интервью MMA Fighting. — Сейчас мне 34. Два или три года — это долго, но по большому счету это не так уж и долго. Я выступаю 12 или 13 лет, так что в конечном итоге я на финишной прямой. Я не хочу выступать вечно.

Я следил за многими спортсменами и видел, как кто-то выступал слишком долго, как кто-то уходил слишком рано и как кто-то завершал карьеру в нужный момент. Я бы хотел попасть в этот нужный момент. Как только я почувствую, что не могу стать лучшим в мире, то уйду, потому что не вижу смысла понапрасну рисковать своим здоровьем».

Гэтжи подерется с Дастином Порье (29-7) в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.