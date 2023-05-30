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Сегодня, 11:34

Джастин Гэтжи рассказал, как будет драться с Порье

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) заявил, что в реванше с Дастином Порье (29-7) он будет действовать хладнокровно и не бросаться в размен.

«С момента нашего первого боя я сильно вырос, — сказал Гэтжи в интервью Cageside Press. — Я стал старше на пять лет. Тогда мне было 29 лет, и с тех пор я провел много громких поединков. Я человек, а человеку свойственно ошибаться. Я ошибся в бою с Оливейрой, потому что меня захлестнули эмоции. И я не допущу этого в поединке с Порье.
Я ожидаю шахматного противостояния, и мы оба будем стараться причинить друг другу боль. Мы деремся пять раундов, поэтому нужно драться с головой. Чемпионские бои, как правило, проигрывает тот, кто первым ошибется. Как бы то ни было, я обязан показать идеальное выступление, ведь я дерусь с настоящим воином».

Порье и Гэтжи подерутся в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

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