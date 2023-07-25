Джастин Гейджи: «В бою против Порье я не имею права на ошибку»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (24-4) рассказал, почему в реванше с Дастином Порье (29-7) он будет выглядеть по-другому.

«Я хочу быть лучшим в мире. Эта победа даст мне шанс на титул, — отметил Гейджи в интервью Sports Illustrated. — Я совершенно не похож на того человека, которым был тогда, и подход к бою у меня совершенно другой. Тогда я был новичком в UFC, а у него было уже достаточно много боев. Сейчас все совсем по-другому. В том бою я был потрясен. Он нанес несколько хороших ударов. Я защищался, хотя не сказал бы, что защищался грамотно.

Я знаю, что против Дастина мне нужно быть на высоте. Я не имею права на ошибку. Я отлично дрался в своем последнем бою против Рафаэля [Физиева], я дрался как идиот против Чарльза [Оливейры], я отлично дрался против Майкла Чендлера. Мне просто нужно сконцентрироваться и не дать Дастину показать свои сильные стороны».

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.