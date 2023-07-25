Джастин Гейджи: «Махачев — не Хабиб, и я докажу это»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (24-4) уверен, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (24-1) не на одном уровне с экс-чемпионом Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Самый сложный соперник для Махачева? Если исходить из того, что мы знаем, то это Волкановски, потому что у них был очень близкий бой. Ни я, ни Порье не дрались с Махачевым. Но я не могу дождаться момента, когда смогу выйти против него. Я точно знаю, что он не Хабиб, и я докажу это», — сказал Гейджи в интервью Шакилю Махджури.

Гейджи подерется с Дастином Порье (29-7) за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.