Джастин Гейджи рассказал, ради чего он дерется

Второй номер рейтинга UFC в легком весе и обладатель пояса BMF («самый плохой парень») Джастин Гейджи (25-4) заявил, что его цель в единоборствах — вдохновлять фанатов по всему миру.

«Я благодарен за возможность вдохновлять мир, — сказал Гейджи Sports Illustrated. — Я учился в колледже по специальности «социальная работа» Мне нравится помогать людям. Возможность делать это через такой хаос — это нечто особенное.

Я искренне уверен, что если бы в космосе была камера, способная видеть вдохновение, то она показала бы, что в тот момент, когда я выиграл [у Порье], по всему миру произошла вспышка света. Я очень благодарен за возможность вдохновлять. Когда я только начал заниматься единоборствами, я осознал, что моя цель — радовать и вдохновлять фанатов".

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.