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Сегодня, 12:15

Джастин Гейджи вспомнил бой с Хабибом: «Это был сложнейший поединок»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в легком весе Джастин Гейджи (24-4) признался, что выносливость в бою с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) уходила у него быстрее, чем в других поединках.

«Хабиб, который дрался со мной, — это совершенно другой Хабиб. Незадолго до боя он потерял отца. Он дрался не только за себя, но и за него. Я не представляю, насколько сложно было его победить в тот вечер. Я прочувствовал, за что он дрался. Это был сложнейший поединок.
Конечно, не нужно было так быстро отдавать ему шею. Но он был готов принимать любые удары. И он принимал их. То, как он все выдержал и шел вперед... меня это вымотало, я просто устал. Даже если бы он не закрыл тот треугольник, мне было бы очень сложно драться дальше. Хабиб делает так, что энергия уходит быстрее, чем должна. Он отлично сработал, заставил меня устать», — сказал Гейджи на пресс-конференции UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?

Джастин Гейджи
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
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