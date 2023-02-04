Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«Федору предстоит очень сложный бой с Райаном Бейдером. Бейдер был хорошим чемпионом Bellator, у него отличная борьба и сильные удары. Федор может победить, но он должен провести идеальный бой. Конечно, я буду болеть за Федора. Мы оба русские. Я знаю его лично, он очень добрый человек», — сказал Монсон «СЭ».

Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США. Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.