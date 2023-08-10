Джефф Монсон прилетел на бой с Тактаровым в Москву

Боец ММА Джефф Монсон прилетел в Москву на бой против россиянина Олега Тактарова.

«Разговоры, что я буду с ним драться, начались месяца два назад, но только месяц назад получил подтверждение. Мне говорили: будет интересный бой, бывший чемпион UFC, легендарный боец... Но нам понадобилось время, чтобы свести расписание — мы оба занятые люди. И что важнее — нам нужно было организовать всё так, чтобы мы успели полноценно потренироваться», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Бой между Монсоном и Тактаровым станет соглавным поединком «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа.