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Сегодня, 19:05

Монсон — об уходе Хабиба из ММА: «Он был одним из самых влиятельных бойцов в истории UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«Хабиб, определенно, был одним из самых влиятельных бойцов в истории UFC. Не только из-за его великих побед, но и из-за его непобедимости духа. Сейчас никто так не доминирует в боях как доминировал Хабиб. Он был самым великим бойцом UFC. Таким образом, уровень его пика определенно был чем-то, чего никто никогда не достигал в UFC, потому что он просто доминировал над лучшими», — приводит слова Монсона Sport24.

Также бывший боец ММА отметил вклад Нурмагомедова в российский спорт.

«Я также верю в его вклад в российский спорт, так как вижу много молодых спортсменов, которые стали профессионалами благодаря Хабибу. Хабиб оказывает большее влияние на новое поколение российских спортсменов, занимающихся самбо, борьбой, боксом. Поэтому думаю, его наследие продолжится. Кто знает, что он задумал, но даже если он не вернется в ММА, то его не забудут», — сказал Монсон.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года по 2020, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

Источник: Sport24
Джефф Монсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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