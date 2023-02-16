0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:32

Джефф Монсон: «Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства»

Виталий Косик
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-боец ММА Джефф Монсон заявил, что на данный момент он проходит процедуру отказа от гражданства США.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства. Весной у меня останется только паспорт россиянина», — приводит слова Монсона ТАСС.

Политик объяснил, что собирается отказаться от гражданства США из-за того, что он не согласен с политикой, которую ведет страна. Монсон заявил, что недоволен тем, что Америка вмешивается в дела других стран, от чего страдают обычные люди.

«Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне все здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — приводит слова Монсона ТАСС.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.

Джефф Монсон на&nbsp;отдыхе на&nbsp;Алтае. Джефф Монсон: «Даже не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США»

Источник: https://tass.ru/sport/17066057
Джефф Монсон
ММА
2
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенил Дариуш: «Я лучший в мире, несмотря на седые волосы и то, что у меня немного болит спина»

Артур Бетербиев отреагировал на статус андердога в возможном бою с Биволом