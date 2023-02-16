Джефф Монсон: «Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства»

Экс-боец ММА Джефф Монсон заявил, что на данный момент он проходит процедуру отказа от гражданства США.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства. Весной у меня останется только паспорт россиянина», — приводит слова Монсона ТАСС.

Политик объяснил, что собирается отказаться от гражданства США из-за того, что он не согласен с политикой, которую ведет страна. Монсон заявил, что недоволен тем, что Америка вмешивается в дела других стран, от чего страдают обычные люди.

«Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне все здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — приводит слова Монсона ТАСС.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.