Джефф Монсон: «Сейчас МОК проповедует лицемерие. Почему они не вводили такие же санкции против США?»

Бывший боец ММА Джефф Монсон высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«К сожалению, сейчас МОК проповедует не Олимпийскую хартию и демократию, а лицемерие. Запрет на участие сборной России в международных соревнованиях — это абсолютно несправедливое коллективное наказание. Политика не имеет никакого места в спорте. Почему МОК не вводил такие же санкции против США, когда они проводили свои многочисленные военные операции?

Как скоро санкции прекратятся? Трудно сказать. Думаю, что не в ближайшее время. Сейчас очень важно постараться договориться на нормальных условиях, чтобы наши спортсмены могли выступать не в нейтральном статусе, а представляя свою страну. Для этого потребуются объединенные усилия многих стран, заинтересованных в возвращении российских спортсменов на международную арену", — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.