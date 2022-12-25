Джефф Нил: «Я легко побью Шавката Рахмонова»

Американский полусредневес Джефф Нил (15-4) заявил, что он будет искать возможность нокаутировать Шавката Рахмонова (16-0).

«Не увидел в нем чего-то впечатляющего. Я легко побью его, — сказал Нил в интервью MMA Junkie. — Если я нокаутирую его в первом раунде, то думаю, что буду претендовать на титул. Я этого заслуживаю, потому что я нокаутирую тех, с кем никто не хочет драться».

Нил и Рахмонов подерутся 14 января 2023-го на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.

Рахмонов в прошлом бою победил Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе.

Нил идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Висенте Люке (21-9) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе.