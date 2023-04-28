Джек Делла Маддалена: «Я побью Шавката Рахмонова»

26-летний австралийский полусредневес Джек Делла Маддалена (14-2) заявил, что рано или поздно встретится с непобежденным казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (16-0).

«Почему я несколько раз бросал вызов Шавкату? Потому что он тот, кто мне нужен, — сказал Маддалена YouTube-каналу B-Team Jiu Jitsu. — Он молод, так что я подумал, что в этом есть смысл. Мне кажется, многие ребята из топ-5 не сильно хотят драться друг с другом, они просто хотят получить бой за титул. У меня есть чувство, что я обязательно подерусь с Шавкатом, и сейчас самое подходящее время. Я думаю, я его побью.

Бой Шавката с [Джеффом] Нилом? Крутой бой, сумасшедшая рубка. Я думаю, я легко попаду по Шавкату, потому что он особо не обороняется. Джефф Нил довольно неплохо смотрелся на его фоне. Раньше у Шавката была какая-то загадочность, будто он непобедим. Но мне кажется, после боя с Нилом ее нет. Надеюсь, после боя с Брэди я подерусь с Шавкатом».

Маддалена следующий бой проведет против 30-летнего американца Шона Брэди (15-1) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Маддалена провел в UFC четыре боя, и все выиграл досрочно в первом раунде. В прошлом бою он одолел Рэнди Брауна (16-5) сабмишном. Бой состоялся 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.