Джек Херманссон получил травму и не примет участия в турнире UFC 3 июня

10-й номер рейтинга UFC в среднем весе Джек Херманссон (23-8) получил травму и был вынужден сняться с поединка с американцем Брэндоном Алленом (21-5) на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Алекс Бехунин в Twitter.

Херманссон чередует победы и поражения. В прошлом бою он проиграл Роману Долидзе (12-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN в Орландо, США.

Аллен в связи с травмой норвежца призвал Шона Стрикленда (26-5) провести матч-реванш, так как Аллен проиграл Стрикленду техническим нокаутом во втором раунде в 2020 году.