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Сегодня, 11:45

Джереми Стивенс: «Конор — уличный парень. Мы видели, как он подрался со стариком»

Давид Хачатрян
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Боец лиги кулачных боев BKFC Джереми Стивенс признался, что он рад видеть экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в управлении кулачной лиги.

«Это чертовски круто, — сказал Стивенс MMA Junkie, говоря о Макгрегоре в BKFC. — Я чувствую, что он как [братья] Фертитта для Даны Уайта. Он — деньги, стоящие за движущей силой. Все, к чему прикасается Конор, становится золотом. Он привлекает внимание многих к бренду. Я чувствую, что сейчас начнут подписывать настоящих крутых бойцов, у которых будет возможность приехать сюда и действительно заняться большим-пребольшим бизнесом здесь, в BKFC.

Конор из Ирландии, он вроде уличного парня. Он крутой. Я уверен, что он участвовал в нескольких уличных драках. Однажды мы видели, как он ударил старика. Он участвовал в нескольких уличных драках. Ему это нравится, чувак. Потрясающе видеть его за всем этим и выписывающим чеки«.

Стивенс подерется с Бобби Тейлором 6 сентября на BKFC 65 в Солт-Лейк-Сити, США.

Конор Макгрегор
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