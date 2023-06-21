Джессика Андраде подерется с Татьяной Суарес 5 августа на UFC Fight Night

Пятый номер рейтинга минимального веса UFC Джессика Андраде (24-11) проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Татьяны Суарес (9-0) 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США. Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в Twitter.

Андраде идет на серии из двух поражений. В прошлом бою она проиграла Янь Сяонань (17-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Суарес прошлый бой выиграла у Монтаны де ла Розы (12-8) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.